В петербургском МФЦ напомнили, что в период режима самоизоляции горожанам доступны более 250 электронных госуслуг и сервисов.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге продлили срок действия направлений в детские сады. Об этом сообщает пресс-служба петербургского МФЦ.

Отмечается, что горожане могут записать своего ребенка в детский сад в режиме онлайн. Сроки направлений в детские сады, выданные с 13 февраля по 30 апреля, будут продлены до 1 июня.

Записать ребенка в детский сад можно через портал госуслуг.

Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может не закончиться.

Фото:pixabay