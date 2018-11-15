В Петербурге продлили арест бывшему ректору Аграрного университета

Мужчину подозревают в растрате крупной денежной суммы, выделенное Министерством образования.

Пушкинский районный суд Петербурга продлил арест бывшего ректора аграрного университета Виктора Ефимова. Бывший глава ВУЗа глава просидит в СИЗО до 13 апреля. Об этом сообщает объеденная пресс-служба судов.

Напомним, что мужчину подозревают в растрате крупной денежной суммы, выделенное Министерством образования. Речь идет о госконтракте 2011 года, направленном на развитие инновационной структуры ВУЗа. На эти цели университет получил 90 миллионов рублей. Следствие предполагает, что около 36 миллионов рублей экс-руководитель распорядился средствами по собственному усмотрению, а не направил на нужды учебного заведения.

Ефимова задержали в ноябре прошлого года. Тогда по данным ТАСС у него была изъята крупная сумма денег, которая, предположительно, относится к похищенным бюджетным средствам. Позднее у экс-ректора арестовали имущество более чем на 17,5 млн рублей.

Ранее по делу о хищении средств Минобра полтора года лишения свободы получил генеральный директор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций". Ефимов в тот момент проходил в качестве свидетеля.

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Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского государственного аграрного университета