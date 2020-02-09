В Петербурге арестовали политолога, обманувшего экс-ректора СПбГАУ

Мужчина будет находиться в заключении до 13 марта 2020 года.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что Пушкинский районный суд Петербурга арестовал Александра Ольшевского, обвиняемого в мошенничестве. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину арестовали по делу бывшего ректора Аграрного университета, Виктора Ефимова. Его лишили свободы на пять лет и выписали штраф на 500 000 рублей за хищение 36 миллионов, принадлежащих вузу. Предполагалось, что деньги должны были пойти на научно-исследовательские работы.

Утверждается, что Ефимов пытался присвоить себе статус свидетеля в данном уголовном деле. За это он должен был передать 16 миллионов рублей Глазуновой и Ольшевскому. Фигуранты же не имели полномочий, намерений и возможностей помочь бывшему ректору СПбГАУ.

Обвеняемый рассказал, что готов сотрудничать и попросил у суда подписку о невыезде, однако его арестовали до 13 марта 2020 года.

Ранее мы писали, что бывшего ректора Аграрного университета Ефимова отправили в колонию на пять лет.

Видео: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга