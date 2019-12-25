Петербургская прокуратура подтвердила незаконность свалки на территории Аграрного университета

Почве причинили вред на 260 млн рублей.

Природоохранная прокуратура Петербурга подтвердила факт того, что территория городского аграрного университета незаконно использовалась под свалку. Как сообщили в пресс-службе ведомства 23 июня, отходы завозили и складировали в Пушкинском районе.

Целевое назначение у участка было совсем другим, однако землю приспособили под мусор. Почве причинили экологический вред на 260 миллионов рублей, отметили в прокуратуре, но завоз отходов уже прекратился. Материалы проверки уже направлены в следственные органы, решается вопрос об уголовном преследовании виновных.

Скандал с замусоренным участком разразился несколько недель назад, когда к бывшим руководителям вуза нагрянули с обысками. Визит правоохранителей был связан как раз с сомнительной лицензией университета на сбор и утилизацию отходов.

Фото: Piter.TV