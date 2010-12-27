Двое петербуржцев устроили драку в баре на Звенигородской улице

Больше всех в потасовке пострадал сотрудник питейного заведения.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 33 и 34 лет, которые устроили драку в баре в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел ночью 12 февраля в баре, который располагается в доме №1/2 по Звенигородской улице. По словам потерпевшей стороны, посетители вели себя очень шумно. 39-летнему сотруднику заведения пришлось сделать замечание, на которое нарушители ответили перепалкой, а затем пустили в ход кулаки.

Коллеги сотрудника бара нажали тревожную кнопку. На место прибыли два наряда вневедомственной охраны. Они скрутили дебоширов и доставили в полицию.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о наказании нарушителей.

Ранее мы писали, что жестокое избиение человека на Маршала Захарова попало на видео.

Фото: Piter.TV