Жестокое избиение человека на Маршала Захарова попало на видео

Один из мужчин избил своего оппонента до бессознательного состояния.

Утром 5 февраля во дворе жилого дома на улице Маршала Захарова произошла драка, в ходе которой один из мужчин жестоко избил другого. Очевидцы сняли на видео происходящее.

На записи видно, что разъяренный петербуржец до бессознательного состояния избил своего оппонента и не собирался останавливаться на достигнутом. В драку вмешались двое других мужчин, которые попытались остановить нападающего. Им пришлось несколько раз применить силу, чтобы успокоить и оттолкнуть неадекватного незнакомца. После того, как он угомонился, свидетели происшествия решили помочь потерпевшему, который попытался встать и сразу же упал. Ему сделали массаж сердца.

Через некоторое время на место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов. Когда им объяснили ситуацию, они сели в свою машину и уехали. Скорую помощь для потерпевшего так и не вызвали. Его взяли за подмышки и потащили в неизвестном направлении.

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