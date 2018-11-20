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Дворники-мигранты подрались лопатами в МО "Полюстрово"

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"Оранжевые жилеты" не поделили территорию для уборки.

В Красногвардейском районе Петербурга дворники устроили массовую драку. Об инциденте сообщили местные жители. По их сведениям, оппоненты нападали друг на друга не только при помощи рук, но и помогая себе лопатами.

Конфликт возник днем 4 февраля в МО "Полюстрово", у дома 20 по шоссе Революции. Очевидцам удалось записать на видео инцидент. На кадрах видно, как мигранты в спецодежде устраивают драку вместо того, чтобы убирать снег. Именно он и стал причиной потасовки - мужчины не поделили место для очистки.

Однако, как отмечают свидетели событий, драка быстро разрешилась. Никто не пострадал.

Фото и видео: Вконтакте/Красногвардейский район

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Теги: дворники, драка, мигранты, мо полюстрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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