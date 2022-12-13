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В Петербурге продлевается "желтый" уровень опасности из-за снегопада
Сегодня, 20:07
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В Петербурге продлевается "желтый" уровень опасности из-за снегопада

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До 13 марта в Северной столице будет бушевать балтийский циклон.

В Петербурге в воскресенье, 12 марта, продлевается "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Циклон будет бушевать в Северной столице до 13 марта. В городе обещают сильный снегопад. Из-за ветра возможны метели.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Жителей города на Неве призвали не выходить не лед из-за плохой видимости и потепления. 

Водителям следует воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

Ранее на Piter.tv:  на улице Чекистов женщина врезалась в дерево, когда ехала на "ватрушке" с горки.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, желтый уровень погодной опасности, метель, мчс, погода, прогноз погоды, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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