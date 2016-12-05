В Петербурге продлен "желтый" уровень погодной опасности

В субботу ожидаются грозы и сильный ветер.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 12:00 до 19:00 субботы, 6 июля, в городе на Неве ожидаются грозы и ветер с порывами до 15-17 м/с.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-транспортных происшествий. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что "желтый" уровень погодной опасности введен в Петербурге 5 июля в связи с грозой.

Фото: Piter.TV