В Петербурге продлен период восстановления льготного проездного

Услуга доступна для горожан, карточки которых были заблокированы во время весенних ограничений.

Сроки восстановления льготного проездного продлены для петербуржцев до 31 мая следующего года. Такой возможностью смогут воспользоваться владельцы проездных, действие которых было временно прекращено в период режима самоизоляции - с 28 марта по 31 мая 2020 года.



Кроме того, с 1 января карточку можно будет восстановить и оформить по заявлению пассажира. Решение будет приниматься в течение 10 дней.



Напомним, что право на льготный проездной в Петербурге есть у студентов, учащихся, пенсионеров, инвалидов и ряда других особых категорий. Карточкой можно воспользоваться в трамваях, троллейбусах, автобусам и метрополитене на территории города.



Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге для участковых врачей не хватает 30 автомобилей.



Фото: Piter.TV