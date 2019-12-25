В Петербурге для участковых врачей не хватает 30 автомобилей

Для того, чтобы добраться до некоторых пациентов, требуется транспорт.

Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил о том, что Петербург испытывает дефицит автомобилей, которые доставляют медицинских работников на вызов домой к пациенту. Ответ на свой запрос получили депутаты "Партии Роста" Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

На данный момент медиков развозят 238 автомобилей. Это на 30 меньше, чем требуется. В 67% случаев медработники добираются до пациента на транспорте.

Дмитриева считает, что для того, чтобы решить проблему, нужно увеличить финансирование здравоохранения за счет привлечения средств резервного фонда, либо перераспределить средства за счет других статей.

Что касается автотранспорта, дефицит в 30 машин можно восполнить за счет привлечения автопарка предприятий и организаций, особенно с учетом предстоящих праздников и перевода части сотрудников на удаленный режим. поделилась соображениями депутат.

Напомним, что в Петербурге проходит акция "Подвези врача". Автоволонтеры помогают больным оперативнее получить медицинскую помощь.

Фото: Piter.TV