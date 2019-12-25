Автоволонтеры помогли доехать врачам до 5 тысяч пациентов

Акция "Подвези врача" стартовала 6 недель назад.

Автоволонтеры помогли 5 тыс. больным оперативнее получить медицинскую помощь. Добровольцы подвозят врачей на вызовы к пациентам. К акции "Повези врача" присоединились уже 159 человек, сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.

Желающие присоединиться к автоволонтерам могут позвонить организаторам проекта по телефону: +7921-905-09-94.

Водители получают средства индивидуальной защиты и антисептики. По данным на 21 декабря, добровольцы провели на выездах 1460 часов, за которые проехали 5500 километров. В среднем участники проводят на маршруте с врачом по 4-5 часов в день, на каждого участкового приходится приблизительно по 25 вызовов.

В Комитете напоминают, что помощь автоволонтера может спасти чью-то жизнь.

Фото: vk.com/dariavasyagina