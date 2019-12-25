Обработку провели специально перед прибытием курсантов, которые примут участие в военном параде Победы.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге продезинфицировали десять военных вузов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Дезинфекция прошла по распоряжению командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева. Обработку провели для того, чтобы на территории не распространялся COVID-19. Военные работали в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14

Средствами обработали специально перед прибытием курсантов, которые примут участие в военном параде Победы 24 июня.

Ранее мы сообщали о том, что вертолет доставил в Петербург двух тяжелых больных из Ленобласти.

Фото:ЗВО