Первоначально "воздушные" медики транспортировали больного, у которого диагностировали черепно-мозговую травму.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что вертолет доставил в Петербург двух тяжелых больных из Ленобласти. Об этом рассказали в группе "Национальная служба санитарной авиации" в соцсети "ВКонтакте".

Вначале медики диагностировали черепно-мозговую травму у больного из Луги. "Воздушные" врачи доставили его в Северную столицу на лечение. Поле этого медики помогли пациенту в Подпорожье, который находился в тяжелом состоянии.

Пациенты доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ежедневно госпитализируют более 750 человек.

Фото:Национальная служба санитарной авиации/вк