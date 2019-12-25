В Петербурге ежедневно госпитализируют более 750 человек

В отделениях реанимации находятся более 600 пациентов, около 300 – на ИВЛ.

В петербургские больницы ежедневно попадают порядка 750 новых пациентов, примерно столько же, чуть больше, каждый день выписываются. Об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в беседе с журналистами телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Лисовца, сейчас городские медучреждения работают с большой интенсивностью. В отделениях реанимации находятся более 600 пациентов, около 300 лежат на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Чиновник заявил, что в настоящее время коек для больных хватает. Он надеется, что тот поток пациентов, который наблюдается и сохраняется вторую неделю, не будет возрастать.

Ранее мы писали, что в настоящее время в "Ленэкспо" развернуто 1474 койки.

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