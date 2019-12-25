В Петербурге продезинфицировали Финляндский вокзал

Утром в пятницу, 20 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что специалисты продолжают эстафету дезинфекции вокзалов Петербурга. В этот раз обработали Финляндский вокзал.
Железнодорожники совместно со специалистами МЧС в специальных защитных костюмах провели комплексную дезинфекцию вокзала и обработали около 4 тысяч "квадратов".
Обработку провели в преддверии выходных дней, когда пассажиропоток повышается на Выборгском и Приозерском направлениях.
Ранее мы писали, что в Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал.
Фото: телеграм-канал "СПб-Главный"
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