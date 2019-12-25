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В Петербурге продезинфицировали Финляндский вокзал
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В Петербурге продезинфицировали Финляндский вокзал

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На очереди – Балтийский вокзал.

Утром в пятницу, 20 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что специалисты продолжают эстафету дезинфекции вокзалов Петербурга. В этот раз обработали Финляндский вокзал. 

Железнодорожники совместно со специалистами МЧС в специальных защитных костюмах провели комплексную дезинфекцию вокзала и обработали около 4 тысяч "квадратов". 

Обработку провели в преддверии выходных дней, когда пассажиропоток повышается на Выборгском и Приозерском направлениях.

Ранее мы писали, что в Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал.

Фото: телеграм-канал "СПб-Главный"

Теги: дезинфекция, коронавирус, финляндский вокзал
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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