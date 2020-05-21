В Петербурге продезинфицировали Балтийской вокзал

К дезинфекции привлекли 13 человек.

В Петербурге накануне провели дезинфекцию Балтийского вокзала. В нем приняли участие 13 человек. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу поделилась кадрам с места события.

Специалисты обрабатывались как внутреннюю территорию, так и прилегающую, точки питания дезинфицирующим средством. Концентрация раствора зависит от такого, какое именно объект обрабатывается. На 1 кв.метр приходит примерно 120 г. средства, оно ложится ровным слоем и таким образом обеззораживается территория.

В Северной столице регулярно проводя дезинфекцию вокзалов. Недавно специалисты избавили от микробов Витебский вокзал.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу