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В Петербурге продезинфицировали Балтийской вокзал

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К дезинфекции привлекли 13 человек.

В Петербурге накануне провели дезинфекцию Балтийского вокзала. В нем приняли участие 13 человек. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу поделилась кадрам с места события.

Специалисты обрабатывались как внутреннюю территорию, так и прилегающую, точки питания дезинфицирующим средством. Концентрация раствора зависит от такого, какое именно объект обрабатывается. На 1 кв.метр приходит примерно 120 г. средства, оно ложится ровным слоем и таким образом обеззораживается территория.

В Северной столице регулярно проводя дезинфекцию вокзалов. Недавно специалисты избавили от микробов Витебский вокзал. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Теги: балтийский вокзал, дезинфекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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