Видео: Витебский вокзал повторно продезинфицировали

Обработку провели на перроне, лестницах, местах общего пользования и в служебных помещениях.

В ночь с 5 на 6 мая сотрудники Невского спасательного центра МЧС России повторно продезинфицировали Витебский вокзал в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, спецсредствами обработали лестницы, перрон, места общего пользования, служебные помещения и здание вокзального комплекса.

Отмечается, что в период пандемии специалисты провели обработку 82 различных объектов Петербурга, в числе которых были и другие вокзалы. Особенно чистыми стали более 66 тысяч "квадратов" территории. В самом ведомстве постоянно обрабатывают здания подразделений МЧС и спецтехнику спасателей.

Ранее мы писали, что в поездах и на вокзалах Петербурга усилены меры по дезинфекции.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС