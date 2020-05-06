Видео: Витебский вокзал повторно продезинфицировали

В ночь с 5 на 6 мая сотрудники Невского спасательного центра МЧС России повторно продезинфицировали Витебский вокзал в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, спецсредствами обработали лестницы, перрон, места общего пользования, служебные помещения и здание вокзального комплекса.
Отмечается, что в период пандемии специалисты провели обработку 82 различных объектов Петербурга, в числе которых были и другие вокзалы. Особенно чистыми стали более 66 тысяч "квадратов" территории. В самом ведомстве постоянно обрабатывают здания подразделений МЧС и спецтехнику спасателей.
Ранее мы писали, что в поездах и на вокзалах Петербурга усилены меры по дезинфекции.
Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС
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