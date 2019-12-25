В поездах и на вокзалах Петербурга усилены меры по дезинфекции

Процесс дезинфенкции проконтролировал губернатор города.

Во вторник, 5 мая, стало известно, как дезинфицируются поезда в Петербурге во время эпидемии коронавируса COVID-19. Поезда пригородного сообщения проходят обработку в соответствии с требованиями регионального Роспотребнадзора. Тщательную дезинфекцию составы проходят в депо, в добавок к этому сотрудники клининговых компаний проводят обработку поездов на перронах. Дополнительную обработку составы проходят на конечных станциях. При этом также особое внимание уделяется контактным поверхностям - дверям, поручням, сиденьям и багажным полкам.

Все сотрудники перед началом смены проходят мониторинг состояния здоровья, а также обеспечиваются запасом средств индивидуальной защиты и антисептиками.

В ходе посещения Московского и Финляндского вокзалов губернатор Петербурга Александр Беглов ознакомился с процессом комплексной обработки помещений и поездов.

Пресс-служба Смольного сообщила, что в настоящее время меры дезинфекции усилены на всех объектах Октябрьской железной дороги. Обработка проходит в содействии с Невским спасательным центром МЧС России. Для обработки применяются безопасные для людей средства, уничтожающие вирусы. Кроме того, помимо комплексных обработок, дважды в день на вокзалах проводят уборку помещений, а контактные поверхности ( дверные ручки, поручни и тд.) обрабатывают каждый час.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге проходит дезинфекция полицейских участков.

Фото: gov.spb.ru