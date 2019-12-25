Военнослужащие Петербурга проводят дезинфекцию полицейских участков

Планируется обработать более 30 объектов.

В Петербурге военнослужащие проводят санитарную обработку отделов полиции. Cоответствующее распоряжение поступило от командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

По состоянию на 2 мая, в Петербурге продезинфицировали 11 объектов ГУ МВД. Военные обеззаразили прилегающую территорию, дороги, перила, скамейки, дверные ручки и поручни.

Известно, что планируется обработать более 30 объектов. Дезинфекция проводится с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Ранее мы сообщили, что в Петербургском микрорайоне Выборга состоится плановая санобработка.

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