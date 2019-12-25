В Петербургском микрорайоне Выборга состоится плановая санобработка

Работы проведут вечером.

Во вторник, 28 апреля, в Выборге продолжается дезинфекция межквартальных проездов. На этот раз она затронет Петербургский микрорайон. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Начиная в 20:00, дезинфекторы обработают хлорсодержащими веществами Круговую улицу, проспект Победы с 27 по 33 дом, Рубежную улицу, улицу Гагарина с 41 по 71 дом и с 10 дома до 29 дом Рубежной улице, Боровую улицу.

На период противоэпидемических мероприятий жителей города просят не выходить на улицу, в особенности тех, кто страдает аллергическими заболеваниями.

Ранее мы рассказали о том, что в некскольких пунктах Выборгского района откроются парикмахерские и бани.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО