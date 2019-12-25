В Выборгском районе откроются парикмахерские и бани

Кроме того, граждане в группе риска смогут посещать магазины утром.

В понедельник, 27 апреля, были внесены изменения в постановление администрации Выборгского района, направленного на противодействие коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, согласно новому документу на территории МО могут работать бани и душевые, в которых отсутствуют случаи заражения. Также принято решение об открытии парикмахерских и салонов красоты, но с определенными условиями. Работники должны будут пользоваться средствами личной защиты, раз в два часа проводить дезинфекцию в помещении, измерять температуру посетителям на входе и не допускать обслуживание граждан с любыми признаками ОРВИ.





Кроме того, необходимо вести журнал учета клиентов, указывая имя, фамилию, отчество, номера телефонов и дату посещения и использовать не более 50% посадочных мест при обслуживании. Клиенты салонов могут воспользоваться только услугами парикмахера или маникюрного мастера.

Изменения коснулись и группы риска – граждан старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями. Они смогут самостоятельно посетить продуктовые магазины с 8:00 до 11:00.

Постановление от 27 апреля подписано Исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района Владимиром Рошковичем.

Ранее мы рассказали о том, что общественные организации и депутаты Выборга помогают нуждающимся с продуктами.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay