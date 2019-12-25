Общественные организации и депутаты Выборга помогают нуждающимся с продуктами 

За месяц удалось сформировать 300 продуктовых наборов.

К волонтерской помощи пожилым, малообеспеченным людям и многодетным семьям присоединились общественники и представители власти. Об этом сообщила "Газета Выборг".

Так, в течение всего апреля развозку продуктов первой необходимости нуждающимся курируют исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат по избирательному округу № 11 Михаил Макаров и руководитель аппарата районного совета депутатов Виктор Гришкин. За это время пенсионеры, ветераны и граждане с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи, оставшиеся без средств к существованию во время самоизяции, получили уже 300 наборов с продуктами. Формирование следующих 100 наборов осуществляется благодаря содействию председателя общественного объединения "Фаворит Выборг", городского депутата по избирательному округу № 16 Александра Петрова и нескольких партнерских организаций.

Отметим, что при доставке продуктов соблюдаются все необходимые меры безопасности: волонтеры обеспечены средствами личной защиты и перемещаются маленькими группами.

В ближайшее время "Фаворит Выборг" планирует приобрести свыше 30 защитных костюмов для медперсонала города, антисептики, облучатели для обеззараживания атмосферы и партию защитных масок.

Радует, что многие организации тоже не остались в стороне и помогают горячими обедами и своей продукцией работникам здравоохранения. Сегодня как никогда важно быть особенно внимательным к своим пожилым соседям, родственникам, соблюдать все предписания врачей. Соблюдайте социальную ответственность, не нарушайте режим самоизоляции!

- призвал Александр Петров

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Фото: "Газета Выборг"