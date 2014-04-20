В Петербурге продажу алкоголя в майские праздники не ограничат

В соцсетях распространили информацию об ограничении продажи алкоголя, которую не подтвердили.

В пятницу, 30 апреля, управление Роспотребнадзора опроверг информацию об ограничении продажи алкоголя с 1 по 10 мая, во время нерабочих дней в мае.

Сообщения распространили в соцсетях после того, как президент России Владимир Путин сообщил о длинных майских праздниках. В Петербурге также не намерены вводить ограничения на выходные. Как сообщило издание "АиФ-Петербург", изменений в городской закон №50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Петербурге не вносили, это значит что купить продукцию можно с 11.00 до 22.00.

Ранее мы писали, что фестиваль ледоколов в Петербурге пройдет 2 мая.

Фото: Piter.TV