В Петербурге продают три квартиры в отреставрированном особняке Кушелева-Безбородко

Помещения сохранили историческое убранство.

В Петербурге продают три квартиры в памятнике архитектуры. Местный житель рассказал о том, что любой желающий может стать обладателем жилплощади в особняке Кушелева-Безбородко, находящемся на набережной Кутузова. Сведения появились в сети Instagram. По словам автора поста, в здании сохранились дореволюционные интерьеры, в них до настоящего времени располагается лепнина, росписи, статуи и другой декор помещений.

Напомним, что дом создан в XVIII веке. Ранее им владела семья Кушелевых-Безбородко и Александра Шереметева. В 1180-ых годах здание перешло под управление князя Михаила Волоконского, а после - купцу Александру Елисееву. Во времена СССР там находились коммунальные квартиры. К началу XX века здание нуждалось в серьезных реставрационных работах. На данный момент специалисты решили проблему.

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Фото: Instagram/maax_sf

