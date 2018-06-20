В Петербурге продают старую визитку Путина за 650 тысяч рублей

На истрепанной визитке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал будущий президент России.

В минувшую среду, 24 апреля, в петербурженка выставила на продажу визитку Владимира Путина. Соответствующий товар находится на одной из специализированных инренет-патформ.

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А на белой карточке написана должность Путина, которую он занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года. Тогда нынешний президент России был советником по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Стоимость карточки советского времени - 650 тысяч рублей.

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