Опрос: что петербуржцы думают про отставку правительства и назначение Мишустина

15 и 16 января стали напряженными для политической жизни России. Не все жители Петербурга, судя по опросу Piter.TV еще слышали про отставку правительства и назначение нового премьера, а те, кто слышал, делают осторожные прогнозы.

15 декабря президент России Владимир Путин отправил правительство и Дмитрия Медведева в отставку, в тот же день предложил новую кандидатуру на пост премьера, а днем позже Михаил Мишустин стал новым премьер-министром России.



После отставки правительства глава государства предложил Медведеву стать заместителем председателя Совета безопасности РФ. Эту должность Путин создал специально для бывшего премьер-министра.



16 декабря в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ председателем правительства назначили Михаила Мишустина. До этого на протяжении десяти лет Мишустин являлся главой Федеральной налоговой службы.



Только половина опрошенных Piter.TV петербуржцев сказали, что в курсе отставки правительства и назначения нового премьера. Большей осведомленностью смогли похвастаться мужчины, четыре из пяти молодых женщин ответили корреспонденту, что ничего не слышали о правительственных изменениях. Большинство респондентов считают, что пока давать оценку Мишустину рано —следует посмотреть на его инициативы уже в ходе работы на посту.



Ранее Piter.TV рассказывал, кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.