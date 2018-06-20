Петербуржец продает рюкзак Павла Дурова за 250 тыс. рублей

Полную историю товара продавец расскажет реальному покупателю.

На популярном сайте бесплатных объявлений петербуржец выложил рюкзак основателя Вконтакте Павла Дурова. Товар продавец оценил в 250 тысяч рублей.

По словам автора публикации, рюкзак достался летом прошлого года, во время поездки в Финляндию. Он также честно отметил, что Дурова лично не знает. Полную историю товара продавец расскажет реальному покупателю.

Цена, на мой взгляд, обычная. Рюкзак-то обычный, а бывший владелец - очень необычный. Мне кажется, за него можно и больше получить. В идеале аукцион устроить, но это будет зависеть от потока предложений

– рассказал продавец порталу kalininnews

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