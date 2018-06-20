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Петербуржец продает рюкзак Павла Дурова за 250 тыс. рублей
Сегодня, 14:44
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Rybka123

Петербуржец продает рюкзак Павла Дурова за 250 тыс. рублей

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Полную историю товара продавец расскажет реальному покупателю.   

На популярном сайте бесплатных объявлений петербуржец выложил рюкзак основателя Вконтакте Павла Дурова. Товар продавец оценил в 250 тысяч рублей.

По словам автора публикации, рюкзак достался летом прошлого года, во время поездки в Финляндию. Он также честно отметил, что Дурова лично не знает. Полную историю товара продавец расскажет реальному покупателю.   

Цена, на мой взгляд, обычная. Рюкзак-то обычный, а бывший владелец - очень необычный. Мне кажется, за него можно и больше получить. В идеале аукцион устроить, но это будет зависеть от потока предложений
– рассказал продавец порталу kalininnews

Ранее на Piter.TV: Петербуржец продает свою логистическую компанию на сайте бесплатных объявлений
Фото: скриншот

 

Теги: павел дуров, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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