Петербуржец продает свою логистическую компанию на сайте бесплатных объявлений

Цена вопроса составляет 60 миллионов рублей.

На известном сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение от жителя Северной столицы. Мужчина готов продать свою логистическую компанию. Цена вопроса составляет 60 миллионов рублей.

По словам продавца, новый владелец получит в свою собственность "успешную" компанию, который работает на рынке с 2008 года. У организации нет долгов и лизинга. Новый хозяин получит в свое распоряжение весь автопарк, проверенных клиентов, а также сотрудников, готовых работать под новым руководством. Также продавец обещает в течение месяца консультировать и помогать покупателю по всем вопросам.

Продавец также отметил, что чистая прибыль компании составляет 32 миллиона рублей, а оборот — 178 миллионов рублей.

Ранее другой житель Северной Столицы выставил на продажу свою коллекцию из 17 тысяч пробок, которую оценил в 590 тысяч рублей.

Фото: pixabay