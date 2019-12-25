Для Петербурга согласовали закупку двухсот новых трамваев

Петербургу одобрили льготный лизинг на приобретение 200 трамваев.

Петербург получил одобрение правительства России на закупку 200 трамваев с использованием льготного лизинга. Об этом 3 ноября сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков во время заседания Законодательного собрания.

Вопрос о приобретении нового транспорта подняли при обсуждении финансового плана города на ближайшие три года. Депутаты поинтересовались, как отсутствие прямых субсидий перевозчикам повлияет на выполнение поручения президента России по обновлению общественного транспорта. Поляков подтвердил, что правительство одобрило льготный лизинг, однако подробности его предоставления пока не уточняются.

По словам вице-губернатора, город использует несколько источников финансирования для обновления подвижного состава. Среди них — бюджетные средства, инвестиции перевозчиков и механизмы льготного лизинга.

За последние три года Петербург приобрел 945 автобусов, 130 электробусов, 140 троллейбусов и 174 трамвайных вагона. Как отметил Поляков, сейчас 97,8 % городского транспортного парка эксплуатируется в пределах установленного нормативного срока.

Ранее Смольный рассказал о 81-й годовщине возобновления автобусного движения в Петербурге.

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