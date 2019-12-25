Сценарий был написан в 1969 году.

В четверг, 3 июля, стало известно о том, что в Петербурге продают первый сценарий к фильму "12 стульев". Об этом сообщили в пресс-службе "Литфонд".

Отмечается, что сценарий написан в 1969 году.

В целом, сценарий довольно близок к окончательной версии фильма, но есть в нем и вырезанные сцены "Литфонд"

Лот представляет собой сценарий в глухой обложке в 144 листа размером 30×21 сантиметров. Кроме того, на обложке шариковой ручкой: "Филиппову". Также в комплект входят записки о кинопробах и фотографии актера Сергея Филиппова.

Комплект продают за 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в "Союзмультфильме" рассказали, почему не будет новых серий о Карлсоне.

Фото:кадр из фильма