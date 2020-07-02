Киностудия не может договориться с наследниками прав шведской писательницы Астрид Линдгрен.

В "Союзмультфильме" рассказали, почему не будет новых серий о Карлсоне. Председатель правления киностудии Юлиана Слащева рассказала, что продолжения истории про героя, который живет на крыше не будет из-за разногласий с наследниками писательницы Астрид Линдгрен. Именно этот автор создал литературного персонажа.

У нас не до конца урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у шведских наследников Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него Юлиана Слащева, Председатель правления "Союзмультфильма"

Эксперт добавила, что Россия стала единственной страной, у которой получилось сделать из Карлсона "вредного, но абсолютно позитивного" персонажа. Она считает, что в других государствах, купивших лицензию на экранизацию Карлсона, не удалось создать героя, которого все бы любили.

Автор мультфильмов про Карлсона Юрий Бутырин умер через неделю после дня рождения.

Видео: Youtube/Мультики студии Союзмультфильм