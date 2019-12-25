В Петербурге продают каршеринг с автопарком за 500 миллионов рублей

В стоимость входят 400 машин.

Петербуржцам запретили пользоваться каршерингом из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Не секрет, что пандемия ударила по малому бизнесу, в числе которых теперь оказался прокат машин.

На "Авито" появилось объявление, автор которого продает каршеринг с автопарком на 400 машин, офисом в Центральном районе, другой недвижимостью и телефонами за 500 миллионов рублей. Бренд каршеринга не разглашается.

Ранее мы писали, что стало известно, как в Петербурге будут хоронить умерших от коронавируса.

Фото: pixabay