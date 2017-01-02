В Петербурге продают FM-радиостанцию через сайт бесплатных объявлений

Стоимость контракта - 25 млн рублей.

В Петербурге продают радиостанцию через сайт бесплатных объявлений. Сайт компании заявляет, что лицензия на радиовещание действительна до 9 ноября 2022 года. Владелец хочет реализовать сделку за 25 миллионов рублей. В рекламном обращении он говорит о том, что продает готовый бизнес.

СМИ, лицензии на вещание, услуги связи и оборудование (передающие и аппаратно-студийный комплексы) в наличии прокомментировал предприниматель

Продавец представился "РИА Новостям" генеральным директоров Владимиром Кузнецовым. Он уточнил агентству, что речь идет о продаже Royalradio. Оно работает на частоте в 98,6 мегагерц. В основном оно специализируется на трансляции электронной музыки. По словам владельца, он решил разместить объявление на бесплатной площадке из-за того, что она является одной из самых эффективных.

Ранее Piter.tv писал о том, что телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы.

Фото: Pixabay.com

