Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

Это убережет производителей контента от убытков.

Телеканалы из холдингов "Газпром-медиа" и "НМГ" потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы. Они хотят, чтобы с 1 февраля велась трансляция каналов через платформу "Витрина ТВ". Об этом сообщили "РИА Новости".

С 1 февраля 2020 года распространение ОТТ-версии телеканала будет доступно исключительно через ООО "Витрина ТВ говорится в тексте сообщения

Если этого не произойдет, то оператор обязуется прекратить распространение ОТТ-версии (интернет-версии). Также с 25 декабря по 31 января трансляция эфиров должна проводиться по особым условиям. Они должны показываться в неизменном виде, а при ретрансляции запрещается любая сторонняя реклама. Операторы записывают эфиры для широкой публики, что является нарушением прав использования контента.

Решение продиктовано многочисленными нарушениями, что, в свою очередь, ведет к многомиллиардный убыткам. Такие действия со стороны операторов являются незаконными прокомментировали в пресс-службе "НМГ"

Ранее Piter.tv писал о том, что на петербургский телеканал вернулись трансляции матчей "Зенита".

