На петербургский телеканал вернулись трансляции матчей "Зенита"

Увидеть на экране телевизоров матч можно будет только в записи. Онлайн - по платной подписке.

В Петербурге возобновят трансляции матчей футбольного клуба "Зенит". Однако посмотреть игру местной команды можно будет только в записи. Такие права "Матч ТВ" передал телеканалу "Санкт-Петербург".

Ранее город на Неве единственный имел право на показ игры в прямом эфире. Остальные регионы смотрели матчи только в записи. После этого вещание на некоторое время приостановилось. Теперь владельцы заявили, что собираются уравнять соглашения. Петербург может получить картинку со стадиона только по новым условиям.

Теперь следить за игрой онлайн можно только по платной подписке, предоставляемой сервисом "Матч Премьер" или непосредственно на арене. В записи первая игра в Петербурге будет доступна уже в эту субботу. Тогда "сине-бело-голубые" сразятся с "Рубином".

Ранее Piter.tv писал о том, что гендиректор "Зенита" рассказал о возможных трансферах футболистов.

Фото: Piter.tv