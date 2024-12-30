Речь идет о штрафах компании перед российскими медиа, у которых были заблокированы аккаунты в YouTube.

Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллионов рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Речь идет о штрафах компании перед российскими медиа, у которых были заблокированы аккаунты в YouTube. Общая сумма составила 2,8 дуодециллионов рублей, которая состоит из 39 нулей. Она числится в реестре текущих расходов российской дочи "Гугл", признанной банкротом. В связи с этим сумма должна гаситься в приоритете перед другими должниками.

Представители российских кредиторов и работники ООО "Гугл" просили признать требования реестровыми, чтобы их можно было погасить после расчетов с работниками. Также сообщается, что параллельно сумму долга пытаются взыскать в других юрисдикциях.

Ранее мы сообщали, что Google не дает пользователям из РФ переименовывать объекты на картах.

Фото: pxhere.com