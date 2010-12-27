В Пулково приземлился борт с Владимиром Путиным

В городе уже перекрыли движение из-за визита президента РФ.

В среду, 27 ноября, Путин проводит в последний путь президента СПбГУ Людмилу Вербицкую, откроет памятник Даниилу Гранину и участок платной трассы М-11, а также встретится с главой УЕФА. Известно, что борт специального летного отряда "Россия", обслуживающий первых лиц государства, уже приземлился в Пулково.

Отмечается, что самолет с главой государства прибыл максимально незаметно. Рейс даже не отразился на расписании самолета.

Напомним, что в Северной столице уже перекрыли движение из-за визита президента РФ.

Ранее мы сообщали о том, что к приезду Путина в Петербурге вокруг памятника Гранину установили бронестекла.

Фото:пресс-служба "Пулково"