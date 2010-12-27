В Петербурге привлекут бизнес для контроля за исполнением нацпроектов

Смольный надеется выполнить нацпроекты с поддержкой бизнес-структур.

Правительство Петербурга предложило бизнесменам участвовать в контроле за исполнением национальных проектов. Состав проектный офисов необходимо значительно расширить. На данный момент закон не запрещает привлекать участников госпрограмм.

По мнению чиновников, чем больше компаний будет привлечено, тем более город получит достойных предложений. Также внимание со стороны позволит усилить контроль за выполнением показателей. На данный момент в Смольном хотят услышать мнение местных предпринимателей. Сообщество должно решить, какие представители должны входить в те или иные проектные офисы.

Руководство города заметило, что имеющегося финансирования не хватает, чтобы выполнить все поставленные задачи. В ближайшие годы планируется достичь доходов в казну Петербурга в размере одного триллиона рублей.

В рамках нацблока в экономической сфере город работает над строительством жилого сектора. В 2019 году будет сдано в эксплуатацию 3,4 млн квадратных метров, создано шесть центров цифрового образования. Планируется также увеличить объем несырьевого экспорта. Чиновники хотят поднять планку на 6,3 процента. Показатели будут достигнуты путем формирования свободной экономической зоны с инфраструктурой и государственными преференциями.

Напомним, что в этом году в Петербурге на финансирование национальных программ выделено 58,9 млрд рублей.

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Фото: Piter.tv