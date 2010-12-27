Дорожники Ленобласти завершили ремонт участка трассы "Луга — Новгород"

Помимо укладки двух слоев асфальтобетона, расчистки кюветов и обочин, подрядная организация также поставила новые павильоны на остановках общественного транспорта. Для безопасного проезда машин и автобусов установлены новые знаки и нанесена износостойкая разметка.

Дорожники Ленинградской области завершили ремонт участка трассы "Луга — Новгород" в рамках выполнения на территории региона национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Помимо укладки двух слоев асфальтобетона, расчистки кюветов и обочин, подрядная организация также поставила новые павильоны на остановках общественного транспорта. Для безопасного проезда машин и автобусов установлены новые знаки и нанесена износостойкая разметка.

Чтобы придать особую прочность основанию трассы, дорожники использовали технологию "холодной регенерации грунтов", когда с помощью поэтапного смешивания особых вяжущих присадок и эмульсий, измельчения земляного основания с асфальтовой крошкой и цементом создается однородная основа, на которую затем укладывают горячий асфальт.

Заказчиком работ выступило ГКУ "Ленавтодор".

Региональная дорога "Луга — Новгород" связывает Ленинградскую область с Новгородской и является очень востребованной автомобилистами: за сутки здесь проходит до 10 тысяч автомобилей. Кроме того, эта магистраль — связующее звено между двумя федеральными дорогами — Киевским шоссе и трассой "Великий Новгород — Псков".

Источник: пресс-служба ЛО