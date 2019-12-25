Более 100 петербургских предприятий привлекли к ответственности за нарушение ограничений

Чиновники проверили более 3 тысяч магазинов и предприятий общепита.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что в первый день ужесточения коронавирусного режима Смольный привлек к административной ответственности 113 предприятий. Хотя ранее "Фонтанка" сообщила всего о 21 нарушении.

Вечером во вторник издание обратилось в Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности: оказалось, что Смольный оформил 21 нарушение, а другие ведомства – еще 92. Всего было проверено 3 150 магазинов и предприятий общепита.

На транспорте зафиксировали 324 нарушения, но привлекли к ответственности лишь 23 нарушителя.

Ранее мы писали, что Смольном напомнили о штрафах за отсутствие масок в метро.

Фото: Piter.tv