Роспотребнадзор: в Петербурге привились от гриппа 3 млн горожан

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что в Петербурге привились от гриппа 3 млн горожан. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что 455 тысяч человек привили за счет дополнительного финансирования. Благодаря этому в Петербурге заболеваемость гриппом находится на неэпидемическом уровне.
Также врачи отметили, что в Северной столице в настоящее время преобладают вирусы не гриппозной этиологии.
Ранее мы сообщали о том, что петербургская фармацевтическая компания запускает третью очередь производства.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )