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Роспотребнадзор: в Петербурге привились от гриппа 3 млн горожан
Сегодня, 14:45
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Роспотребнадзор: в Петербурге привились от гриппа 3 млн горожан

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Почти 455 тысяч человек привиты за счёт дополнительных источников финансирования.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что в Петербурге привились от гриппа 3 млн горожан. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что 455 тысяч человек привили за счет дополнительного финансирования. Благодаря этому в Петербурге заболеваемость гриппом находится на неэпидемическом уровне.

Также врачи отметили, что в Северной столице в настоящее время преобладают вирусы не гриппозной этиологии.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская фармацевтическая компания запускает третью очередь производства.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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