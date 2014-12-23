В Петербург привезли 378 тыс. вакцин от гриппа и ковида

Петербуржцы могут привиться тремя вакцинами: "Совигрипп" для взрослых, "Ультрикс Квадри" для детей и "Ультрикс Квадри" для беременных женщин.

В четверг, 3 ноября, в Петербург доставили 378 тыс. доз противогриппозной вакцины "Совигрипп" для взрослого населения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Петербуржцы могут привиться тремя вакцинами: "Совигрипп" для взрослых, "Ультрикс Квадри" для детей и "Ультрикс Квадри" для беременных женщин. На этой неделе в городе работали 96 прививочных бригад в 12 районах, было привито 32 002 человека.

В девяти районах Петербурга работают 24 передвижных прививочных пункта. Больше всего желающих привиться зафиксировали в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Калининском и Московском районах.

Ранее конкурс на вывоз отходов с северных районов Петербурга на 3,3 млрд объявили в Петербурге.

Фото: Piter.tv

