Конкурс на вывоз отходов с северных районов Петербурга на 3,3 млрд объявили в Петербурге

Договор с победителями конкурса заключат на один год. Заявки принимаются до 11 ноября, итоги подведут 26 декабря.

НЭО ищет подрядчика по вывозу отходов в нескольких районах Петербурга. Так, в конкурс попали Выборгский, Приморский, Красногвардейский и частично Невский и Центральный. Об этом в четверг, 3 ноября, пишет "Деловой Петербург".

Договор с победителями конкурса заключат на один год. Заявки принимаются до 11 ноября, итоги подведут 26 декабря.

Начальная стоимость контракта – 3, 376 млрд рублей. Региональный оператор оценил, что подрядчику предстоит вывезти 1 080 304 тонн отходов, а транспортировщику — преодолеть 18 323 730 км. Сейчас эту территорию обслуживает компания "Эко Лэнд", а ранее мусор из северных районов города вывозило АО "Автопарк № 6 "Спецтранс". Обе эти компании и называют наиболее вероятными претендентами на крупный заказ НЭО.

Фото: Piter.tv

