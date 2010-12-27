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В Петербурге приведут в порядок 255 исторических зданий
Сегодня, 9:38
164
EvaRaskol

В Петербурге приведут в порядок 255 исторических зданий

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Средства для этого возьмут из туристического сбора.

В пресс-службе Смольного сообщили, что Петербург планирует потратить доход от туристического сбора на ремонт исторических зданий. 

Ориентировочная сумма, которую город на Неве получит за год от туристов – 2 миллиарда рублей. Эти деньги планируют направить на ремонт фасадов 255 исторических зданий, расположенных в четырех районах Петербурга. На реализацию всей программы реконструкции требуется 10 миллиардов рублей.

Напомним, туристический сбор в Петербурге составит 100 рублей в день.

Фото: Pixabay

Теги: исторические здания, петербург, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:07

Как по мне это лучший способ вложения в благоустройство нашего города) Если красоту исторических зданий так и будут поддерживать, то и туристов будет прилетать к нам на порядок выше, а это одна из основных прибылей в питерский бюджет)

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