В Петербурге присяжные посчитали женщин невиновными в организации убийства юриста

Присяжные в суде ответили на 17 вопросов и 5 раз удалялись для совещания.

Неожиданный поворот получило рассмотрение дела в городском суде Петербурга – присяжные посчитали женщин невиновными в организации убийства юриста. Подробности приводит 13 октября объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Заказчица преступления и ее помощница оправданы в обвинении об убийстве, их признали виновными только в похищении. Снисхождение получил исполнитель заказа, искавший реализовавших "грязную работу" и признанный виновным. Один из двух виновных убийц не заслужил снисхождения присяжных.

По данным обвинения, двое мужчин по "наводке" исполнителя, которого нашли помощники заказчицы, похитили юриста , который был партнером женщины по обнальной деятельности. Случившееся произошло в мае 2018 года на улице Савушкина. Мужчину увезли в лес у поселка Лисий Нос. Для того, чтобы разблокировать его телефон, ему отрубили пальцы рук, избили, задушили и закопали тело "вручную". Одного из исполнителей преступления ищут сотрудники полиции.

Всё случившееся было исполнено за денежное вознаграждение. Заказчица преступления потратила на всё 970 тысяч рублей, среди которых 185 тысяч ушло на "организацию".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге суд отправил под стражу школьника, напавшего с ножом на мать. Свою вину в случившемся несовершеннолетний не признал.

Фото: Piter.tv