В Петербурге приступили к выпуску рельсов для будущей магистрали Петербург-Москва

На заводе Северной столицы сварили первые рельсы для скоростной трассы.

В Санкт-Петербурге выпустили первые рельсы для высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Петербург. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На предприятие доставили 7 тыс. тонн рельсовой стали из Новокузнецка. Заготовки длиной 100 метров сваривают в плети по 800 метров. Для этого завод изменил технологию и закупил новое оборудование. Процесс включает сплавление под давлением, грубую шлифовку и последующую дообработку в автоматическом режиме.

До конца года планируется подготовить более 250 км рельсовых плетей. Их будут перевозить специальными составами к месту строительства. Работы по укладке начнутся летом 2027 года.

По словам заместителя главного инженера Центральной дирекции по ремонту пути Сергея Кириленкова, на линии применят конструкцию без шпал и щебня: рельсы установят на монолитные безбалластные плиты. Такая технология позволит точнее фиксировать путь.

Первый скоростной поезд между Петербургом и Москвой планируется запустить в апреле 2028 года.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"