Петербургские приставы взыскали полмиллиарда рублей в федеральный бюджет

По сравнению с прошлым годом сумма исполнительского сбора выросла на 100 млн рублей.

Практически за целый 2019 год судебные приставы Петербурга взыскали и перечислили в госбюджет более 501 млн рублей исполнительского сбора. Об этом 13 января сообщила пресс-служба городского ФССП.

В сравнении с 2018 годом сумма сбора выросла почти на 100 миллионов рублей. Отмечается, что санкция-взыскание сбора применяется к тем должникам, которые не исполняют законные требования в срок. Взыскание составляет 7% от необходимой суммы и не менее тысячи рублей с должника-ИП или гражданина и 10 тысяч с должника-организации. Неисполнение влечет сбор в размере пяти и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее мы рассказывали, что Петербургу выделят из федерального бюджета 7 млрд рублей на дороги.

Фото: Piter.TV