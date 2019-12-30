Субсидированные средства направят на возведение четырех эстакадных съездов.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что Петербургу выделят из федерального бюджета 7 млрд рублей на дороги. Задачу найти ресурсы на ВСД правительству поставил президент РФ Путин. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Город на Неве получит финансирование в рамках программы "Развитие транспортной системы" на 2020-2022 годы". Планируется, в Петербурге возведут сразу четыре эстакадный съезда к "Лахта-центру" и на участке Южно-Волхонской дороги.

Также капитальный ремонт ждёт Московское шоссе, Дунайский проспект и Петрозаводское шоссе.

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