На Энгельса огромная яма лишила колёс семь машин

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Петербурге огромная яма лишила колёс семь машин. Об этом постращавшие сообщили в соцсетях.
Коварная яма находится на проспекте Энгельса. Водители отметили, что яма на этом участке находится уже более около полугода.
"Как и 10 лет назад. Как и 5 лет назад. Как и каждый год… ничего на этом участке не изменится…",
—отмечает местный житель.
Известно, что на сегодняшний момент колёса на этом участке "потеряли" семь водителей. Некоторые, сразу два. В комментариях петербуржцам посоветовали вызвать ДПС для того, чтобы замерить яму и оценить ущерб.
Фото:ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк
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