На Энгельса огромная яма лишила колёс семь машин

Водители отметили, что коварная яма на этом участке находится уже более около полугода.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Петербурге огромная яма лишила колёс семь машин. Об этом постращавшие сообщили в соцсетях.

Коварная яма находится на проспекте Энгельса. Водители отметили, что яма на этом участке находится уже более около полугода.

"Как и 10 лет назад. Как и 5 лет назад. Как и каждый год… ничего на этом участке не изменится…", —отмечает местный житель.



Известно, что на сегодняшний момент колёса на этом участке "потеряли" семь водителей. Некоторые, сразу два. В комментариях петербуржцам посоветовали вызвать ДПС для того, чтобы замерить яму и оценить ущерб.

Фото:ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк